Ella es Raquel Castaños, la voz de la canción “Mamá, dónde están los juguetes”

Así luce en la actualidad Raquel Castaños, la actriz y cantante venezolana que prestó su voz para la mítica canción “Mamá, dónde están los juguetes”.

Todos en algún momento de la vida hemos escuchado la triste canción navideña “Mamá, dónde están los juguetes” y hasta es posible que nos sepamos la letra, pero muchos no conocemos quién es la persona que prestó la voz para este tema lanzado en 1962.

Se trata de Raquel Castaño, una actriz y cantante de Venezuela que de niña fue animada por su madre a que le diera voz al tema, aún cuando ella no quería hacerlo por lo triste de la letra. “A mí me parecía una canción horrible y no entendía por qué querían grabar algo tan triste. No me gustaba y al principio me rehusé a cantarla. Pero mi mamá me insistió y al final lo hice, sobre todo, por complacerla”, confesó la artista.

Años después le cogió cariño y se alegró mucho de saber que aún suena en Colombia, país al que le tiene mucho aprecio. “Supe que la canción sigue sonando en Colombia, y es algo que me llena de mucha alegría, porque siento un gran afecto por el pueblo colombiano y su gente. Sé que la escuchan en Navidad en todas las casas y que muchas veces creen que es un niño el que la canta. Pero en realidad soy yo, Raquel Castaños”, añadió.