El rapero T.I. acompaña a su hija al ginecólogo para comprobar su virginidad

El mundo está conmocionado con las declaraciones del rapero T.I. en un podcast, donde confesó la aberrante práctica de acompañar a su hija Deyjah al ginecólogo para comprobar que sigue siendo virgen.

Las polémicas declaraciones las dio el rapero en una entrevista con Nazanin Mandi y Nadia Moham del programa radial ‘Ladies Like Us‘, donde no solo aseguró que ha hablado sobre sexo con su hija de 18 años, sino que ha ido mucho más allá. “No solo he tenido ya la conversación con ella, tenemos viajes anuales con el ginecólogo para revisar su himen. Sí, yo voy con ella”.

No contento con esta confesión, que dejó atónitas a las locutoras, añadió que lo hace para “salvar” a su hija de los hombres. “Puedo decir que, desde su cumpleaños número 18, su himen sigue intacto… (Las vírgenes) Ellas no son divertidas. ¿Quién quiere a una virgen?”, añadió T.I.

Cabe resaltar que los tres primeros hijos del artista los tuvo con tan solo 21 años. Además, los cibernautas criticaron al rapero en redes sociales alegando que está invadiendo al intimidad de su hija a través de trinos, a los que la misma Deyjah les dio like.