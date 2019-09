El protagonista de la victoria del Real Madrid, Vinícius, confesó por qué lloró tras marcar

Este miércoles 25 de septiembre el Real Madrid le ganó por 2-0 al Osasuna en el Santiago Bernabéu y el deportista destacado del conjunto de Zinedine Zidane fue el brasileño Vinícius Jr, quien marcó una gran gol en el primer tiempo y en su celebración no pudo contener las lágrimas.

Tras marcar el jugador se arrodillo y cubrió su cara entre lágrimas para luego ser cobijado por todos sus compañeros y aplaudido por la afición en el estadio.

Luego del encuentro Vinícius confesó que “he llorado porque después de mi lesión fue un poco complicado… estaba tardando mucho a jugar como antes, no estaba feliz, hoy me he quedado más tranquilo y nada mejor que antes de un derbi. Después de tantos partidos , nunca había estado tantos sin marcar”.

Cabe recordar que Vinícius sufrió una rotura de ligamentos de la articulación tibioperonea en la pierna derecha en marzo, perdiéndose el resto de temporada y los amistosos de Brasil ante Panamá y República Checa, cuando había sido llamado por primera vez por Tite.

Vinícius recalcó que ha estado entrenando mucho para recuperar su antiguo nivel y reconoció que llevaba buscando el gol desde hace un tiempo.