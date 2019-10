El papá de Beyoncé rompe el silencio sobre el cáncer de mama que padece

Mathew Knowles, de 67 años, le confesó al mundo que padece cáncer de mama a través de una entrevista que concedió al programa estadounidense ‘Good Morning America‘.

Todo inició cuando Mathew empezó a ver un punto de sangre en su camiseta al nivel del pecho. “El primer día pensé: ‘Oh, está bien, no es gran cosa… tal vez sea algo que acabo de poner en mi camiseta’. El segundo día miré, y lo mismo, y dije: ‘Eh… interesante’. Luego, al tercer día, dije: ‘¿Qué es esto? Me pregunto qué es esto'”, contó Knowles en el magazine mañanero.

Luego le mostró a su esposa y ella también le contó que había visto una gota de sangre en las sábanas, lo que despertó más la curiosidad de la pareja por saber qué sucedía y por ello Mathew corrió a consultarle al médico.

“Avancé rápido, fui al médico y le dije que me gustaría hacerme una mamografía… pero me respondió: ‘Primero hagamos una prueba’. Entonces obtuvieron una muestra de la sangre y no fue concluyente. Luego nos hicimos una mamografía y fue entonces cuando vimos que, de hecho, había cáncer de mama allí. Al menos eso pensaron. El siguiente paso fue una ecografía y una biopsia con aguja. Fue entonces cuando lo determinaron con certeza: tenía cáncer de mama”, confesó en el programa.

No es la primera vez que el papá de “Queen B” se acerca a la enfermedad, varios familiares suyos la han padecido y hasta trabajó un tiempo en un lugar donde hacían pruebas relacionadas con el tema.

Mathew siempre estuvo acompañado por su esposa y su ex y sus hijas ya están enteradas del tema. Por ahora el empresario sigue sus tratamientos ya anunció que ya se sometió a una extirpación de seno y hará lo mismo con el que le queda el próximo enero, “para reducir al 2% la posibilidad de volver a padecerlo”, añadió.