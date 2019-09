“¡El muro está subiendo muy rápido!”, así muestra Trump los avances de su obra más prometida

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mostró en redes sociales los avances de su tan nombrado muro divisorio con México.

Al respecto, dijo que “¡El muro está subiendo muy rápido a pesar de la obstrucción total de los demócratas en el Congreso”.

En Estados Unidos planean construir entre 724 y 806 kilómetros de cercas a lo largo de la frontera de casi 3,218 kilómetros para fines de 2020.

The Wall is going up very fast despite total Obstruction by Democrats in Congress, and elsewhere! pic.twitter.com/2nFIEFppho

18-foot and 30-foot border wall is being built along the SW border. This is the area where the new 18-foot border wall meets the new 30-foot border wall east of the San Luis, AZ commercial port of entry in @CBPArizona's #YumaSector. pic.twitter.com/5yJz3XbPl9

— CBP (@CBP) July 31, 2019