El jugador colombiano nacido en Arboletes que tiene nombre de almanaque

Se trata del jugador colombiano Efmamj Jasond González, el joven firmó contrato con el San Lorenzo de Argentina, pero su nombre llama particularmente la atención, sus compañeros del ‘Ciclón’ lo llaman almanaque.

Y como no, si al joven sus padres lo nombraron con cada una de las letras iniciales de todos los meses del año: “Efmamj Jasond”.

Al respecto, el jugador habló con el medio argentino OLÉ! y confesó: “Acá me dicen Negro, Almanaque y Calendario, ja”.

Al cafetero – delantero de 19 años, lo describen como de un físico imponente (casi 1,90) y mucha potencia-.

González habló con el medio argentino y dejó algunas respuestas interesantes.

-¿Te gusta tu nombre?

-¡Está hermoso! En la escuela me preguntaban si a los 18 me lo iba a cambiar y yo siempre decía que ni loco. A mí me encantan mis nombres…

-¿Ya te acostumbraste a los apodos?

-(Sonríe) Sí, me dicen de cualquier manera: Jasond, Morocho, Negro, Calendario, Almanaque… En Colombia tenía un profe que me decía el mes en el que estábamos. Por ejemplo, no sé, “Febrero definí”.

-¿Sabés a quién se le ocurrió ponerte así?

-Sí, a mi papá. Él ya lo tenía pensado y cuando nací me lo pusieron. Con mi mamá querían tener un varón, pero como la primera fue mujer, insistieron hasta que llegué yo.

¿Qué clase de atacante es Efmamj? “Soy rápido, luchador, muy potente, tengo excelente pegada y me gusta patear con las dos”, se describe.

“En la Argentina, el juego es muy físico, acá los entrenamientos ya son de una intensidad alta”, dijo.