El incómodo momento de Kim Kardashian y Kendall Jenner en los Emmy 2019

La aparición de Kim Kardashian y Kendall Jenner en los Emmy no fue tan poderosa como creíamos que podía ser. Las hermanas del clan más mediático de la televisión estadounidense fueron motivo de burla en la gala y todo por lo que tuvieron de decir a la hora de presentar el premio que debían entregar.

A simple vista las dos se veían impecables en sus vestidos. Kendall brilló con su vestido sirena con estampado floral en tafetán combinado con cuello polera en charol, del diseñador inglés Richard Quinn. Por su parte Kim eligió un Vivienne Westwood de terciopelo negro también en silueta sirena extremadamente ajustado, que casi ni la dejaba caminar y hasta casi la hace tropezar en pleno Nokia Theatre de Los Ángeles.

Todo iba más o menos bien hasta que las dos chicas subieron al escenario a entregar el premio que terminó llevándose Rupaul, por su reality de Drag Queens. Antes de entregar el trofeo, Kim empezó diciendo: “nuestra familia sabe de primera mano cómo la televisión realmente convincente proviene de personas reales que simplemente son ellas mismas”, y siguió Kedall añadiendo: “contando sus historias sin filtro y sin guión”.

De inmediato la audiencia con famosos del calibre de actrices oscarizadas como Michelle Williams, Viola Davis y Patricia Arquette rompió en carcajadas pensando que lo dicho era una ironía por parte de las Kardashian, sin embargo, ellas dijeron tales frases con total convicción, por lo que se les alcanzó a ver disgustadas por al reacción del público.

There was awkward audience laughter when Kim Kardashian and Kendall Jenner said their family tells their stories “unfiltered and unscripted.” Yikes. #Emmys2019 pic.twitter.com/H6XH3g6L1L

— Ryan Schocket (@RyanSchocket) September 23, 2019