El impresionante aumento que pidió Castro para seguir con el DIM

Este viernes fue de revelaciones al interior del Independiente Medellín pues el club contó el estado real de las negociaciones con algunos jugadores de peso al interior de la plantilla.

Es el caso de Didier Moreno y Germán Cano, el primero parece que no aceptará la oferta que le hizo el DIM, el segundo ya es un hecho que se va.

El turno entonces fue para el delantero Leo Castro, mismo que se recuperó hace pocas semanas de una complicada lesión que le impidió jugar todo el semestre II del 2019. Sin embargo, a la fecha no ha presentado la carta de no renovación del contrato que finaliza en los últimos días de enero de 2020.

En este caso en particular, el club explicó que: “El club recibió una oferta por parte del jugador y su representante que consiste en el pago adicional de una prima de sus derechos económicos y un incremento de salario superior al 185% con respecto al 2019”.

Asimismo, Medellín aclaró: “que el club planteó una contraoferta que incluye un incremento del 42% en su salario y la entrega del 50% de los derechos económicos al jugador, todo en alineación con la situación actual del jugador y la situación financiera de la institución”.

Sobre este particular y a día de hoy, Medellín no ha recibido una respuesta y ante una negativa la institución no puede ejercer la opción de renovación.