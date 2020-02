“El gobierno ha sido negligente”: Representante de las Farc habla de por qué no han entregado todos los bienes

Luego de que el gobierno nacional le diera un ‘ultimátum’ al partido Farc para que entregara todos los bienes que aún no han sido trasladados al Estado para reparar a las víctimas, miembros de dicho partido indicaron que esto no se ha podido llevar a cabo porque dicho gobierno “ha sido negligente” y no ha ido por ellos.

Según lo explicó Ómar de Jesús Restrepo, Representante a la Cámara por Antioquia del partido Farc, se han entregado 114 millones de pesos en efectivo; 450.000 dólares en efectivo; 255.000 gramos de oro, pero el problema está en los inmuebles, pues solo van ocho propiedades de más de 180, y esto, tal cual lo expresa el congresista, se debe a que el Estado ha dejado abandonado los sitios y no se han apropiado de ellos.

Por su parte, denunció que, por ejemplo, parte del ganado ha sido hurtado por otras estructuras criminales que, al notar que ya no hay personal que cuide todo eso, se los llevan, lo que también genera que no todo lo reportado pueda ser entregado.