“El espectáculo del medio tiempo fue increíble”, dijo Lady Gaga

La cantante estadounidense Lady Gaga calificó a la puertorriqueña Jennifer López y a la colombiana Shakira como “mujeres talentosas”, luego de que ambas amenizaran el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV.

Los Chiefs de Kansas City derrotaron 31-20 a los 49ers de San Francisco y se acreditaron el trofeo Vince Lombardi.

Gaga decidió no continuar con su mano dura sobre las dos cantantes latinoamericanas, y aceptó que el espectáculo que ambas montaron “fue increíble”.

Una noche antes, la cantante pop estadounidense, durante un concierto en el Meridian de Miami, advirtió de que “¡Será mejor que no escuche “playback!”, cuando cantasen López y Shakira.

Concluido el partido de Super Bowl, Lady Gaga escribió en su página social que “¡JLo y Shakira y todos los invitados especiales fueron increíbles! Qué divertido espectáculo de medio tiempo, bailé y sonreí durante todo el rato. ¡Qué poderosas mujeres sexy! Tanto en la cámara como fuera de ella!! Las amo hermosas mujeres talentosas sexy”.

. @JLo and @shakira and all the special guests were so incredible!!! What a fun halftime show I danced and smiled the whole time. Such powerful sexy women!!!! On camera and off!!!!! Love you beautiful sexy talented women 💕💋 #SuperBowlHalftimeShow #SuperBowl

— Lady Gaga (@ladygaga) February 3, 2020