El “Efecto Guaidó” se desvanece

“Cese de la usurpación, Gobierno de transición y elecciones libres”. Ese es el mantra con el que el presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, irrumpió en enero pasado y lanzó el pulso más duro al Ejecutivo. Hoy, apenas queda rastro de la ilusión que insufló en las calles y la oposición vuelve a mostrar fracturas.

Todo comenzó casi por sorpresa el 23 de enero. Entonces, y con el apoyo latente de la comunidad internacional, tomó una decisión arriesgada: desconocer el mandato de Nicolás Maduro y, con una interpretación de la Constitución que contó con el respaldo de numerosos expertos, juró ante una multitud el cargo de presidente interino.

UN ESTALLIDO CONTROLADO

Desde ese mismo día y con una agenda ambiciosa de protestas despertó la ilusión de los venezolanos, aletargados desde hacía varios años. “Esta es la ocasión, no hay otra, esta es la esperanza, si no es ahora, creo que no va a ser nunca”, dijo entonces a Efe Luz Marina Acosta, una simpatizante de la oposición.

Sin embargo, poco a poco y tras una represión que, según varias ONG, causó la muerte a 35 personas, las manifestaciones fueron saliendo del panorama político venezolano hasta que se desinflaron casi por completo.

