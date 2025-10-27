El cuerpo de Jeisson Alfonso López se encuentra en Medicina Legal de Medellín

Resumen: En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, se encuentra el cuerpo de Jeisson Alfonso López Quintero, de 29 años, nacido el 4 de abril de 1996 en Medellín.

En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, se encuentra el cuerpo de Jeisson Alfonso López Quintero, de 29 años, nacido el 4 de abril de 1996 en Medellín.

El cuerpo ingresó a la sede de Medellín el 25 de octubre de 2025 y, hasta el momento, ningún familiar o conocido ha acudido a preguntar por el caso.

Se hace un llamado a los familiares de Jeisson Alfonso López Quintero para que se acerquen a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, Medellín, o se comuniquen a los teléfonos 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200.

