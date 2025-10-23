El cuerpo de Brandon Alberto Medina se encuentra en Medicina Legal de Medellín

Resumen: En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente, ubicadas en Medellín, se encuentra el cuerpo de Brandon Alberto Medina Peña, un hombre de 31 años nacido el 16 de noviembre de 1993 en Bucaramanga, Santander.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente, ubicadas en Medellín, se encuentra el cuerpo de Brandon Alberto Medina Peña, un hombre de 31 años nacido el 16 de noviembre de 1993 en Bucaramanga, Santander.

El cuerpo ingresó a la sede de Medellín el 19 de octubre de 2025, y hasta el momento no se ha presentado ningún familiar o conocido para preguntar por el caso ni reclamar el cuerpo.

Por ello, se hace un llamado a los familiares de Brandon para que se acerquen a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, en Medellín, o se comuniquen a los teléfonos 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200.

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    Así se vive el festival Medellín para Todas, que busca emplear a 6.200 mujeres en la ciudad