El Backstreet Boy Nick Carter le pone orden de alejamiento a su hermano Aaron por supuesta amenazas de muerte

La difícil decisión la informó el mismo Nick Carter, integrante de la banda Backstreet Boys, a través de su cuenta de Twitter, en la que explica las razones por las que siente la necesidad de mantener a su hermano Aaron Carter lo más alejado posible de su familia.

“Después de una cuidadosa consideración, mi hermana Angel y yo lamentamos que se nos haya recomendado hoy solicitar una orden de alejamiento contra nuestro hermano Aaron” se puede leer en el tweet que publicó Nick, en el que también alega amenazas de muerte contra él y su familia por parte de Aaron. “A la luz de un comportamiento cada vez más alarmante y su reciente confesión de que tiene pensamientos e intenciones de matar a mi esposa embarazada y a mi hijo por nacer, no nos quedaba más remedio que tomar todas las medidas posibles para protegernos”, arremete Nick en el texto publicado.

Sin embargo, Aaron no se quedó callado y le respondió a su hermano por medio de la misma red social. “Estoy horrorizado por esto y no deseo volver a hablar con ellos… Estoy asombrado de las acusaciones que se hacen contra mí y no deseo hacer daño a nadie, especialmente a mi familia… Cuídate Nick, hasta aquí llegamos de por vida”, trinó Aaron para completar la polémica, que sale a la luz días después de confesar que tiene problemas de adicción y que hasta el momento está medicado por sus problemas psiquiátricos.

I haven’t seen him in four years. And I don’t intend. — Aaron Carter (@aaroncarter) September 17, 2019