¡Ejemplo de honestidad!, ciudadano venezolano devolvió una billetera con medio millón de pesos

Un funcionario de la Gobernación de Santander perdió su billetera con documentos y medio millón de pesos, al volver sobre sus pasos en Bucaramanga se encontró con un ciudadano venezolano que estaba trabajando en la zona vendiendo líquidos, al preguntarle sobre el objeto extraviado este se lo devolvió en su totalidad.

El funcionario relató lo sucedido a Caracol Radio, explicando que extravió la billetera cuando fue a comprar el almuerzo, con sus papeles, dinero y tarjetas de crédito, al notar lo sucedido volvió para buscarla, fue en este momento cuando se encontró con Pedro Ojeda.

El funcionario comentó que “al preguntarle si sabía de una billetera me preguntó dudoso el nombre completo, con una sonrisa, me entregó la billetera con todo el dinero y documentos, sólo me dijo, hago la voluntad de Jesucristo”, tras ver este acto de humildad el hombre recompensó al vendedor.