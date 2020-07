Estados Unidos anuncia restricciones de visados para empleados de Huawei

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, anunció que restringirá la concesión de visados a empleados de la compañía china Huawei y de otras empresas del país asiático que den “apoyo material” a aquellos gobiernos del mundo que comenten violaciones a los derechos humanos.

“El Departamento de Estado impondrá restricciones de visados en algunos empleados de compañías tecnológicas chinas, como Huawei, por dar apoyo material a regímenes que comenten violaciones de derechos humanos en todo el mundo”, dijo el titular de Exteriores de EE.UU. en una rueda de prensa.

Sin embargo, no precisó cuántas empresas serán sometidas a este nuevo castigo y tampoco ofreció detalles sobre cuántos empleados podrían verse afectados por no recibir los visados.

Pompeo – aparte del asunto de los visados, también anunció que el lunes viajará a Reino Unido y a Dinamarca, dos de los países que han restringido a los operadores de telecomunicaciones la adquisición de tecnología 5G de Huawei.

“El lunes saldré en un viaje rápido a Reino Unido y Dinamarca, y estoy seguro que el Partido Comunista de China y su amenaza para los pueblos libres del mundo será una cuestión prioritaria”, explicó.

Pompeo también felicitó a Reino Unido por convertirse en un país “limpio” de la injerencia de Huawei.

Reino Unido decidió que, a partir de 2021, prohibirá a los operadores de telecomunicaciones adquirir tecnología 5G de Huawei después de recibir constantes presiones de Estados Unidos.

En su rueda de prensa, Pompeo también felicitó a varias compañías, entre ellas la española Telefónica, que el pasado diciembre anunció su intención de reducir “progresivamente” la presencia de Huawei en el núcleo de sus redes 5G.

Ya en mayo de 2019, EE.UU. prohibió a Huawei vender sus equipos de telecomunicaciones a firmas estadounidenses por sospechar que la compañía china pudiera aprovechar esos sistemas para el espionaje.

Esa prohibición ha impedido a gigantes tecnológicos de EE.UU., como Google, hacer negocios con Huawei.

Actualmente, Huawei es muy popular en Europa y está liderando la batalla por el control de las redes 5G, que permiten navegar por internet con mucha más velocidad y podrían facilitar el desarrollo de vehículos autónomos y técnicas para hacer cirugía por control remoto.

Frente a ello, EE.UU. lidera una campaña global para impedir que Huawei desarrolle la tecnología 5G y está presionando a muchos países de la Unión Europea (UE) para que restrinjan la actividad de la compañía.

Today’s decision by the UK to ban Huawei from its 5G networks advances Transatlantic security in the #5G era while protecting citizens’ privacy, national security, and free-world values.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 14, 2020