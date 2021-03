Elon Musk anuncia que ya es posible comprar vehículos Tesla con bitcóin

El consejero delegado de Tesla, Elon Musk, anunció este miércoles que ya es posible comprar un vehículo eléctrico Tesla con la criptomoneda bitcóin y que a final de año esa posibilidad estará disponible a nivel mundial, algo que impulsó el valor de la divisa digital por encima de los 56.000 dólares.

Tesla anunció el mes pasado que había adquirido 1.500 millones de dólares en bitcóin para operativa interna y liquidez y que pronto aceptaría pagos con criptomonedas.

Musk detalló que el procesamiento de los pagos con bitcóin se realizará por medio de una combinación de plataformas internas y de «software abierto».

Según Musk, la compañía opera sus propios «nodos» en la red de bitcóin para garantizar la seguridad y verificación de las transacciones en el «blockchain» de la divisa digital.

La paradoja en este caso es que Tesla, la empresa de vehículos eléctricos de emisiones cero, está utilizando una criptomoneda donde el registro de las transacciones requiere un alto consumo de energía en computación (minería bitcóin) y, por lo tanto, emite altos niveles de gases de efecto invernadero.

Según Daniel Ives, analista de Wedbush, «este es un paso histórico para Tesla y para el mundo cripto, con Musk cortando la cinta de las transacciones bitcóin».

El analista calcula que el 5 % de las ventas de Tesla se realizarán en bitcóin dentro de un año y que ese nivel podría aumentar con la mayor aceptación de las criptodivisas como medio de pago, algo que no está extendido en la población general.

Según Ives, Tesla se expone en bolsa también a las fluctuaciones de las criptomonedas, lo que supone un riesgo añadido, aunque la bitcóin tiene en la actualidad una tendencia alcista y su evaluación de la acción del fabricante se mantiene «neutral».

