¿Sí le cobrarán más impuestos a las personas sin hijos? Ministerio de Hacienda explicó

Toda una polémica se armó en redes sociales luego de que surgiera la idea de que las personas sin hijos podrían tributar más, y por tal situación, al Ministerio de Hacienda le tocó salir a explicar el comentario.

Fue precisamente el viceministro de Hacienda, Juan Pablo Zárate, quien explicó para Blu Radio que no se ha pensado incrementar los impuestos a las personas sin hijos, solo fue una idea en la que el director de la Dian, José Romero, tuvo una postura positiva.

Puntualmente, Zárate explicó que todo se trató de un ejemplo, pero no implica que esta situación se esté pensando: ““Fue un ejemplo que se puso en respuesta a alguna pregunta. Fui yo, que no tengo hijos”, indicó al medio radial.

Es importante resaltar que días atrás, el Gobierno había planteado que las personas con hijos tienen más cargas económicas, obligaciones que una persona sin hijos no tiene, por lo que en teoría tendría más capacidad para tributar, pero hoy quedó claro que solo fue un ejemplo y que, por ahora, no se co