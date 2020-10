Se acerca nueva reforma tributaria y modificarían el IVA para conseguir más recursos

Desde antes de la pandemia, el gobierno nacional sostuvo que el país requería una nueva reforma tributaria con el fin de recaudar dinero para reponer el déficit fiscal en el que se encuentra Colombia, y ahora, se cree que dicho debate se llevaría a cabo en marzo de 2021, y ya hay pistas de lo que propondrá el estado.

Según lo indicó el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, en diálogo con Valora Analitik, el principal cambio estaría en el IVA. Indicó que no se piensa aumentar el porcentaje actual, sino que se cobraría IVA a productos que hoy no lo tienen.

Sin embargo, sostuvo que no sería para todo el mundo, sino para las personas que realmente tengan la capacidad de pagarlos.

“Yo creo que yo soy una persona en condiciones de pagarle IVA a unos productos que no lo están pagando. No estoy diciendo que lo paguen las clases menos favorecidas, para eso se creó todo el esquema de devolución del IVA, pero personas como yo sí podríamos pagar eso que hoy no estamos pagando y que estamos consumiendo más”, sostuvo.

Por su parte, indicó que están en la búsqueda de mecanismos que permitan ahorrar entre 5 y 7 billones de pesos, lo que haría que la reforma tributaria solo recaude 12 billones de pesos.