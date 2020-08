El Reino Unido entró en recesión, hace 10 años no le pasaba, debido a la pandemia de Covid-19 y las medidas que se han debido tomar en medio de ella.

Se informó que dicha economía europea ha tenido una caída del Producto Interno Bruto de 20.4% entre abril y junio.

Esta caída de la economía en el segundo trimestre de forma consecutiva es la mayor que se ha registrado en el país; en el primer trimestre fue del 2.2%.

It’s official.

Not only is the UK now formally in recession.

It’s the deepest recession in UK history.

The deepest of any G7 economy.

The deepest since the invention of Gross Domestic Product.

GDP shrank by 20.4% in Q2, acc to @ONS. Follows a 2.2% fall in Q1

— Ed Conway (@EdConwaySky) August 12, 2020