Reducir salarios y no pagar primas, la propuesta de Vargas Lleras ante la pandemia

El excandidato presidencial Germán Vargas Lleras, publicó en su columna semanal de El Tiempo la idea de que las empresas puedan reducir salarios y no pagar primas, al menos este año, para superar la crisis que trajo la pandemia.

Vargas Lleras aseguró que en el país no se han adoptado las medidas necesarias para salvaguardar los empleos, y aseguró que la mayoría de naciones “han decretado medidas extraordinarias y heroicas para proteger el empleo. El nuestro se ha quedado muy corto, pues no ha pasado de adelantar vacaciones y autorizar licencias no remuneradas”.

Además, fue más allá y aseguró que “la situación no se resolverá sino por la doble vía de implementar temporalmente los subsidios a la nómina, que ya operan con éxito en muchos países, al tiempo que se adoptan medidas en el ámbito laboral, racionalizando transitoriamente los costos del empleo en el país”.

El salvavidas que Vargas Lleras plantea para las empresas

Entre las medidas que plantea el ex vicepresidente, la gran mayoría de ellas tendría que pasar por el Congreso, pues habría un cambio de normas.

En ellas plantea el salario mínimo por horas, flexibilizar los horarios de trabajo y reducir los costos de despido para las nuevas contrataciones.

Fue más allá e indicó que podrían tomarse medidas temporales, mientras se supera la crisis, como rebajar los salarios, revisar los contratos, suprimir la prima de junio y de diciembre y suspender el pago de cesantías y sus respectivos intereses.

Por supuesto, habría que pensar en eliminar transitoriamente las primas de junio y diciembre. Si no hay con qué pagar los salarios, mucho menos las primas, que valen más de $1 billón si tan solo calculamos los salarios mínimos. https://t.co/uKH6DWtLoJ — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) May 4, 2020

