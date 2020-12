Nuevo fracaso en busca del salario mínimo 2021, que va camino a ser elegido por decreto

Este lunes, los gremios empresariales y los trabajadores se reunieron, porque al 15 de diciembre debían haber al menos acercado un poco sus cifras referente a lo que será el salario mínimo del 2021, y ninguno de los dos quiso ‘aflojar’, por lo que todo parece indicar que será el presidente Iván Duque quien por decreto sancione el nuevo incremento.

Aunque mañana debían presentar sus ideas, no se volverán a ver hasta el jueves, fecha en la que ambos expondrán los motivos por los cuales aumentar o reducir su porcentaje de incremento no es negociable.

“Mañana no nos vemos porque ahí ya no hubo acuerdo, prácticamente lo que quedó claro es que no hay acuerdo así que mañana no nos reunimos, sino el jueves”, indicó Miguel Morantes, Presidente de la CTC.

Es de anotar que este lunes escucharon el punto del gobierno, quien llevó cifras de inflación y otras que podrían servir para la negociación, sin embargo, de momento no han realizado una postura oficial sobre cuánto deberá subir el salario.