“No nos fijamos si es colombiana”: Gobierno explica por qué le prestará plata a Avianca

Luego de la polémica que suscitó el hecho de que Avianca recibiría un multimillonario préstamo por parte del Gobierno Nacional, desde el Ministerio de Hacienda salieron a explicar por qué se haría dicha transacción, a pesar de que la aerolínea no es colombiana.

En diálogo con Blu Radio, Juan Alberto Londoño, viceministro de Hacienda, explicó que el país requiere de dicho servicio, que es esencial y por eso es importante realizar el préstamo de 370 millones de dólares.

Por su parte, indicó que si Avianca dejara de operar en el país, el costo de todo esto sería de 20 billones de pesos, situación que agravaría la economía colombiana.

Por último, indicó que no es indispensable si al aerolínea es colombiana o no, sino que se fijan en la importancia que tiene para el país: “Nosotros no nos fijamos si la aerolínea es colombiana o no. A nosotros lo que nos tiene que importar es el servicio que se presta en Colombia. Más del 50% del transporte aéreo de Colombia lo cubre Avianca y nosotros no podemos dejar que ese servicio se pierda porque recuperarlo se demoraría más de 4 años”.