“Lo que salió en el decreto 579 nos mató”: Bares y discotecas se declaran en quiebra masiva

Una agonizante situación viven las discotecas, bares, hoteles, hostales y gran parte del sector turismo del país debido a la pandemia de coronavirus que azota al mundo. Las decisiones del gobierno obligan a un aislamiento social obligatorio, al menos, por lo que resta de año, y ante este panorama, la Confederación Nacional de Comerciantes de la Noche, Turismo y Servicios -Confedecont-, aseguró que el decreto 579 los “mató”, especialmente por el tema de los arriendos.

La agremiación considera que no tienen salida, debido a que, a pesar de no producir, deberán responder por servicios públicos, arriendos y otras cargas, teniendo en cuenta que no percibirán dinero: “vemos la imposibilidad de cumplir las obligaciones inherentes al ejercicio de nuestra actividad, toda vez que por motivos de fuerza mayor, como es la orden del Gobierno Nacional de no poder desarrollar nuestra actividad comercial, lo cual nos imposibilita recursos propios y necesarios para poder cumplir con el pago de los mismos. Ante esta realidad, todos estos sectores nos declaramos en un estado de insolvencia y quiebra masiva, que lleva al cierre inmediato de todos los establecimientos asociados a nuestro sector”.

Además, indicaron que le enviaron una carta al presidente con cinco peticiones, sin embargo, no han sido respondidas. Allí le piden al Gobierno Nacional congelar el cobro de los arriendos y el pago de los servicios, pero en pro de los dueños de los locales, solicitaron congelar el cobro al impuesto predial de los inmuebles.

Por último, señaló que ha sido muy complejo conseguir préstamos bancarios, por lo que no encuentran otra salida diferente a la de la quiebra.