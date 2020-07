Reino Unido prohíbe la tecnología de Huawei en su red 5G

Los proveedores del Reino Unido tendrán prohibido comprar tecnología de la compañía china Huawei para su uso en la red 5G.

Así lo dio a conocer Oliver Dowden, Ministro de Cultura y Sector Digital, tras una decisión tomada por el Consejo de Seguridad Nacional.

La medida entrará en vigor a finales de 2020 y toda la tecnología existente deberá eliminarse para 2027.

Huawei respondió en un comunicado: “Lamentablemente, nuestro futuro en el Reino Unido se ha politizado […] continuaremos apoyando a nuestros clientes como siempre lo hemos hecho”.

“En lugar de ‘subir de nivel’, el gobierno está bajando de nivel y los instamos a reconsiderarlo. Seguimos confiando en que las nuevas restricciones estadounidenses no habrían afectado la capacidad de recuperación o la seguridad de los productos que suministramos al Reino Unido”, dijo la compañía.

Statement regarding UK government decision

Ed Brewster, a spokesperson for, said: "This disappointing decision is bad news for anyone in the UK with a mobile phone. It threatens to move Britain into the digital slow lane, push up bills and deepen the digital divide."1/4 pic.twitter.com/A0V7O1LQmr

— July 14, 2020