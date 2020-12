El reto para los cafeteros de Colombia en 2021 es la productividad y renovación

La productividad, la renovación, la calidad y mejorar la rentabilidad son los principales retos que deberá enfrentar la caficultura colombiana el año entrante, según dijo este martes el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC), Roberto Vélez Vallejo.

Así lo expresó Vélez en el inicio del 88 Congreso Nacional de Cafeteros que por primera vez se desarrolla de forma virtual debido al coronavirus, pandemia que deja en el país 36.766 fallecidos y 1.316.806 de contagios.

“Seguir el tema de la renovación (de los cafetales), tenemos que seguir con el tema de la productividad cafetera, el tema de calidad y tratar de bajar costos para mejorar la rentabilidad de la caficultura”, dijo el dirigente.

Igualmente, destacó el papel de los cafeteros durante la pandemia y aseguró que “no ha sido un año fácil. Cuando el mundo parecía detenerse por la pandemia los cafeteros lo hicimos girar”.

Vélez recordó que el Gobierno a través del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, destacó los logros de los cafeteros y el papel dentro de la economía del país.

“Yo no sé qué hubiera sido de la economía del país si no hubiera habido un valor de la cosecha de este tamaño, si no hubiera habido esa organización que ha tenido el sector cafetero. El valor de la cosecha cafetera será histórico”, dijo Carrasquilla, al intervenir en el Congreso.

VALOR DE LA COSECHA CAFETERA, EL MAYOR EN 20 AÑOS

De otro lado, Vélez también destacó que el valor de la cosecha en el año cafetero, que va de octubre de 2019 a septiembre de 2020, fue de 8,7 billones de pesos (unos 2.452,2 millones de dólares).

“El valor de la cosecha alcanzó 8,7 billones de pesos, el mayor en 20 años y tabla de salvación para muchas personas que perdieron su fuente principal de ingreso en esta pandemia y encontraron en el café una alternativa”, dijo el dirigente.

Detalló que una producción de 14,1 millones de sacos, sexto año consecutivo a estos volúmenes, contribuyeron a esta cifra histórica y que el consumo interno de café creció 15 %, impulsado por el alza del consumo en hogares, aunque en tiendas se viera afectado.

Igualmente dijo que entre enero y septiembre, la FNC compró 121 millones de kilogramos de café pergamino seco, volumen 13 % superior al del mismo periodo de 2019 y pagando al productor 10,4 % más sobre el precio base de referencia.

BUEN DESEMPEÑO EN LA VIRTUALIDAD

Pese a los restos que demandó la pandemia del coronavirus, la FNC consolidó y abrió mercados para el café verde, producto que a corte de septiembre, está llegando a 51 países, permitiendo afianzar relaciones con clientes y gestionando recursos para proyectos sostenibles con enfoque comercial.

Ejemplo de ello son los 3 millones de dólares gestionados con clientes como Nespresso, Nestlé, RGC, Mitsubishi y Fintrac para proyectos de desarrollo con enfoque comercial, para beneficio de 24.000 productores en ocho departamentos.

Igualmente, las ventas de Buencafé, la fábrica de café liofilizado de la FNC, crecieron 15 %, a un récord de 10.866 toneladas, que representaron ingresos por más de 122 millones de dólares.

En ese dirección espera cerrar el año con 14.079 toneladas en ventas por 164 millones de dólares, periodo en el cual además pagará a los productores unos 3,3 millones de dólares en sobreprecios por materia prima certificada. Bogotá, 1 dic (EFE).