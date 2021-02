“Una palabra: doge”. Así es como el polémico empresario Elon Musk despertó hace casi dos meses el hambre de los pequeños inversores por una criptomoneda con cara de perro que nació como una broma y que ahora Reddit y las redes sociales intentan propulsar “a la luna” ante la mirada escéptica de los analistas.

El dogecoin, conocido popularmente como doge, es una criptomoneda que toma su nombre de la imagen de un perro de la raza japonesa Shiba Inu, o más bien de un meme de este perro que se popularizó hace años en las entrañas “foreras” de internet hasta el punto de generar una jerga canina propia, que se ha vuelto a poner de moda.

Tras su creación en 2013, el doge había permanecido en los márgenes de las listas de divisas virtuales -encabezadas por el bitcóin- visto como una simple anécdota, pero su valor ínfimo se ha incrementado vertiginosamente desde que captó la atención del ya famoso foro inversor de Wall Street Bets, en Reddit, y se convirtió en su tema de conversación.

Y es que mientras impulsaban las acciones de la tienda de videojuegos GameStop a finales de enero, los “foreros” inversores también dieron combustible a otro fenómeno en torno al doge, que en dos días se disparó cerca del 1.100 %, hasta un precio nunca visto de 8,7 centavos de dólar, según la plataforma Binance.

Este domingo, coincidiendo con la Super Bowl en EE.UU., llegó a alcanzar los 9,1 centavos, otro máximo histórico, arrastrado por hordas de usuarios de las redes sociales que están convencidos de que puede llegar a la estratosférica cifra de un dólar, o incluso diez para los más idealistas.

So … it’s finally come to this … pic.twitter.com/Gf0Rg2QOaF

— Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2021