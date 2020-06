El acuerdo al que llegaron los comerciantes para garantizar que no suban precios el día sin IVA

Durante estos días, muchas personas han denunciado que los comerciantes le estarían aumentando los precios a sus productos con el fin de ganarse el dinero que dejarán de pagar por el IVA, y ante esta situación, el presidente de Fenalco anunció que se llegó a un pacto, con el fin de que los beneficiados sean los colombianos.

Según lo citó Blu Radio, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, indicó: “Hoy vamos a sacar un acuerdo de todos los establecimientos grandes, medianos y pequeños comprometiéndose públicamente con los colombianos en este sentido”, haciendo referencia a que no subirán los precios.

Productos en promoción, también con descuento del IVA

La indicación que entregó Cabal fue más allá del descuento al impuesto, sino que también aseguró que también habrá productos que ese día tengan descuento, y aún así también se les deberá quitar el 19%: “Se comprometen a no hacer alzas de precios durante estos días, a que si hay productos en promoción que los cobija el 19 de junio, esos productos van a gozar no solo del descuento de la promoción, sino además sobre ese precio final se va a poner la disminución del IVA y no sobre el precio original”.

Cabe resaltar que este día se llevará a cabo el próximo 19 de junio, y allí, los colombianos podrán comprar gran cantidad de elementos sin pagar el Impuesto al Valor Agregado.