El campeón All Knights mantiene liderato de la Liga latina de LoL

El argentino Manuel ‘Pancake’ Scala, jugador de All Knights, campeón de la Liga Latinoamérica de League of Legends, en Ciudad de México (México). EFE/Riot Games

El campeón All Knights cerró la semana 5 del Clausura 2020 de la Liga Latinoamérica del videojuego League of Legends (LoL) con dos victorias para mantener el liderato que no ha soltado desde el inicio de la competencia.

El sábado, los caballeros chilenos derrotaron sin inconvenientes a Rainbow7, que en el segundo lugar acechaba al campeón.

La partida más complicada de All Knights

Con el marcador 4-13 de asesinatos en favor de All Knights y una diferencia de oro superior a 7.000, dieron cuenta de su partido más complicado de la semana.

El domingo, la organización sudamericana tiró 10 de las 11 torretas en el mapa a Pixel, para terminar la semana con ocho puntos, a dos de Furious Gaming, Rainbow7 e Isurus, los segundos lugares del Clausura.

All Knights jugó ambos duelos con su suplente, el argentino Manuel ‘Pancake’ Scala, en el puesto de tirador.

Los caballeros también se beneficiaron de la derrota de Furious ante el subcampeón Isurus en el clásico argentino.

Aunque un día antes la calavera fue la escuadra sólida del torneo al vencer a Infinity Esports con ayuda de seis asesinatos del carrilero central, el Benjamín ‘Emp’ Ramírez, en contra del tiburón se mostraron sin fuerzas.

Isurus terminó 9-1 en el marcador de ‘kills’, 8-3 en torres y más de 7.000 en oro de diferencia.

Este resultado dejó a Furious en la segunda posición con seis unidades empatado con Isurus, que una semana antes ocupó el tercer lugar.

El sábado, Isurus logró una partida limpia ante Pixel, al matar 19 veces y no permitir asesinatos, con las 11 torretas de su rival eliminadas.

Además de caer en contra de All Knights, Rainbow7 sufrió para derrotar al situado en último lugar, XTEN Esports, que extendió la partida hasta los 47 minutos.

Infinity, que llevaba tres duelos sin ganar, finalizó en tercer lugar gracias a un victoria ante Azules Esports el domingo que coronó con un exterminio.

Azules preservó el tercer lugar por un triunfo ante XTEN, que se hundió en el fondo de la clasificación junto a Pixel, ya que ambos obtuvieron sendos descalabros que los dejan como los candidatos a jugar la Promoción/Relegación.

Tabla de posiciones

Equipo Puntos

All Knights 8

Rainbow7 6

Furious 6

Isurus 6

Azules 5

Infinity 5

Pixel 2

XTE 2.

Obtuvimos la victoria frente a @pixel_esports y cerramos la semana con dos puntos.

¡Seguiremos trabajando para mantener estos resultados! #GoAK pic.twitter.com/mqxXg5665A — All Knights 🏡 #RecallAndStayHome (@allknights_la) July 19, 2020

