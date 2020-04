Duque señaló que la próxima semana se definirá si se alarga o no la cuarentena

El presidente Iván Duque respondió a las inquietudes de los colombianos a través de un Facebook Live realizado este sábado 4 de abril, en la transmisión el mandatario aseguró que solo la próxima semana se definirá si se alarga o no el Aislamiento Preventivo Obligatorio debido al coronavirus.

Duque aseguró que todo depende de la curva epidemiológica que se evidencie a principios de la próxima semana, solo en ese momento “estaremos en condiciones de decir si la medida se amplía o pasamos a un aislamiento inteligente”.

Sobre dicho aislamiento inteligente el mandatario afirmó que se “mantendrá la protección y restricción al adulto mayor, se mantendrá la restricción al sistema educativo y se mantendrán las normas de distanciamiento para conservar el objetivo de la protección de la salud y la vida”.

Sobre qué sucederá después del 13 de abril el mandatario fue contundente: las cosas no volverán a la normalidad, todo lo que ha pasado cambiará el modo y estilo de vida de todos los colombianos, “el virus no se irá después de la cuarentena, esto no es un tema de uno o dos meses. Mientras surge una vacuna nosotros tenemos que entender que nos vamos a tener que adaptar como sociedad”.