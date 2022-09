Duque consiguió un nuevo empleo, ¿seguirá en la política?

A falta de uno, tendrá varios trabajos. Luego de entregarle la presidencia a Gustavo Petro, se conoció que Iván Duque integrará la junta directiva de la fundación de la Fifa, hará parte del Comité de Promoción de Créditos de Carbono en África y fue nombrado miembro distinguido del Wilson Center.

Pero no son los únicos puestos que ocupará el expresidente de Colombia, en las últimas horas se hizo oficial el anuncio que estará en la dirección de una importante alianza público-privada para cuidar la Amazonía.

Se trata de la Iniciativa Concordia, entidad que también oficializó el nombramiento a través de su cuenta de Twitter. Estrategia que será lanzada en Nueva York, en la Cumbre de la Organización Concordia, en el marco de la Asamblea de la ONU.

Former Republic of Colombia President @IvanDuque on the #RoadToZero: “We face today a #climatecrisis – the most challenging one of our lifetime. If we do not bring down the temperature, we will suffer the worst situation in our history, and many people will die.” #Concordia22 pic.twitter.com/EaGu2NOBqZ

— Concordia (@ConcordiaSummit) September 19, 2022