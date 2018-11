Duque dice que no aceptará el vandalismo como el lenguaje de la protesta social

El presidente de Colombia, Iván Duque, advirtió de que su Gobierno no aceptará “la violencia como mecanismo de presión ni el vandalismo como el lenguaje de la protesta social”, un día antes de que estudiantes, campesinos y centrales obras se manifiesten en todo el país.

“El diálogo y la búsqueda de consensos, y de construir soluciones y no agresiones hacen parte del talante de nuestra administración. No podemos olvidar que el ejercicio de los derechos no es absoluto y que debe respetar los derechos de los demás y también incluye los deberes ciudadanos”, dijo Duque en una alocución al país en cadena de radio y televisión.

Estudiantes, campesinos y diferentes sindicatos, entre otros, han convocado para mañana una manifestación para pedir más recursos para la educación pública y en contra de la reforma tributaria planteada por el Gobierno.

Los universitarios que comenzaron hace 48 días una huelga dicen que las universidades públicas necesitan 3,2 billones de pesos (unos 1.037 millones de dólares) para no cerrar este año.

También piden el Gobierno que se comprometa a destinar 15 billones de pesos (unos 4.861 millones de dólares) para saldar “la deuda histórica que tiene el Gobierno con las universidades”.

En anteriores manifestaciones de universitarios, estos se enfrentaron con la Policía y llegaron a lanzar un cóctel molotov contra un grupo de agentes que custodiaba la emisora RCN Radio.

“Nuestro gobierno respeta el derecho ciudadano a la protesta y brindará todas las garantías para su libre y pacífico ejercicio. No obstante, en recientes manifestaciones, una minoría de violentos y vándalos han boicoteado el transporte público, enfrentado a la fuerza pública y agredido incluso a sedes de medios de comunicación”, aseguró Duque.

En este sentido, el mandatario aseveró que enfrentando los retos que tiene hoy Colombia “con responsabilidad” el país avanzará “con la mira puesta en nuestro puerto de destino”.

“Una sociedad que crece con equidad es una nación que no se deja incendiar y que pone un futuro construido por todos por encima de los cálculos electorales”, subrayó en referencia a la dura oposición a su Gobierno de sectores de izquierda.

Duque también se refirió a su plan de Gobierno pergeñado tras 111 días como presidente y que incluye una reforma que permita “conseguir los recursos faltantes para los programas sociales, modernizar la (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) DIAN y luchar contra la evasión”.

Asimismo, subrayó que su agenda de reactivación económica “busca aliviar la pesada carga de impuestos a las empresas”, tanto micro, como pequeñas, medianas y grandes, “que son las generadoras del empleo que los colombianos necesitan”.

“Una de las más exitosas políticas sociales a las que podemos aspirar es la creación de empleos formales, decentes y estables”, aseguró el gobernante.

Al respecto, comentó que ha escuchado “a los colombianos y a las fuerzas políticas para construir alternativas viables y comunes para conseguir estos recursos”.

“Varios principios han guiado nuestra discusión: proteger a los más pobres; quienes hoy no paguen renta, no pagarán; y avanzar en la progresividad para que los que más tienen, contribuyan un poco más”, afirmó.

El presidente agregó que muchos de los problemas del país son heredados de administraciones anteriores y como tal no se resuelven de un día para otro.

“No venimos a quejarnos sino a trabajar, pero las problemáticas que envejecieron mal, perduran. En estos tres meses y medio no se cambian rezagos históricos, ni se cierran brechas abiertas por años, ni tampoco desaparecen por arte de magia el legado de innumerables problemas”, explicó.

Para solucionarlos, presentó como hoja de ruta de su Gobierno el Plan Nacional de Desarrollo, que definió como “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, en el que, según dijo “el 47 % de su presupuesto estará destinado a inversión social” para hacer en Colombia una “revolución tranquila”.

EFE