Donald Trump anuncia a un medicamento contra la malaria como posible cura para el COVID-19

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump mediante una conferencia de prensa, anunció que la hidroxicloroquina podría ser útil para tratar los pacientes contagiados con COVID-19. En China y Corea han hecho pruebas, y algunos investigadores franceses dan esperanzas.

“La hidroxicloroquina es una droga para la malaria, que se usa también para una artritis muy seria, que es muy poderosa y está allí desde hace tiempo. Si las cosas no salen como lo planeamos no va a matar a nadie. Con una droga nueva eso no se sabe. Esta droga a demostrado resultados muy alentadores. Vamos a hacer que esté disponible casi de inmediato”. planteó el mandatario estadounidense, mientras que en Colombia el creador de la cura contra la malaria, Manuel Elkin Patarroyo, se reunía con el presidente Iván Duque para analizar la situación de la pandemia en el país y ofrecer su ayuda como investigador. (Tal vez le pueda interesar: El científico colombiano, Manuel Elkin Patarroyo, pide parar el pánico por el COVID-19)

Uno de los primeros artículos científicos en sugerir ese potencial uso para la cloroquina fue publicado en 2006. Han salido 44.000 artículos sobre el COVID_19 en los últimos tres meses, a causa de la inmediatez no han pasado por los todos filtros de verificación científica.

Frente a la incertidumbre que generan las posibles curas para este virus pandémico, el Departamento de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Guangdong, en China, y la Comisión de Salud de la Provincia de Guangdong han enviado un mensaje muy claro: “Todavía no hay un medicamento específico”