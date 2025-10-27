El BMX Racing colombiano dejó una huella imborrable en la pista olímpica del Parque Deodoro Radical de Río de Janeiro, Brasil.

Se logró durante el pasado fin de semana, con la destacada participación en el Campeonato Iberoamericano y el cierre de la Copa Latinoamericana.

Los triunfos de Mateo Carmona y los subcampeonatos de Carlos Ramírez encabezaron una excelente cosecha de medallas y podios para el país.

El escenario de las competencias no fue otro que la histórica pista que albergó los Juegos Olímpicos de Río 2016, un lugar de gratos recuerdos para Colombia.

El escenario fue testigo del segundo oro de Mariana Pajón y el primer bronce de Carlos Ramírez, y que recientemente fue adecuada para recibir nuevamente la escena internacional.

La acción inició con la realización de la quinta etapa de la Copa Latinoamericana, que simultáneamente funcionó como el primer Campeonato Iberoamericano.

En la categoría Élite Masculina, la bandera colombiana se alzó en lo más alto gracias a la magistral actuación de Mateo Carmona, quien se quedó con el primer lugar.

¡Doble Oro! Carmona imparable y Ramírez subcampeón en cierre épico del BMX en Brasil

Este estuvo seguido de cerca por el medallista olímpico Carlos Ramírez, que se adjudicó el subcampeonato. El podio fue completado por el argentino Gonzalo Molina en el tercer puesto.

La categoría Junior Femenina también tuvo a Colombia como protagonista, con Marian Fernanda Verano liderando la competencia.

Por su parte, Fabián Camilo Sánchez se consolidó como subcampeón en la Junior Masculina, y Luisa Fernanda Moreno obtuvo el segundo lugar en la Sub-23 Femenina.

La jornada dominical marcó el cierre de la Copa Latinoamericana de BMX Racing. Una vez más, la dupla Carmona-Ramírez repitió el éxito del día anterior en la categoría élite: Mateo Carmona cruzó la meta en primer lugar y Carlos Ramírez lo escoltó en el segundo puesto.

Marian Verano revalidó su excelente desempeño al asegurar nuevamente el primer lugar en la Junior Femenina, mientras que Luisa Fernanda Moreno finalizó como subcampeona en la Sub-23 de las damas.

