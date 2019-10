DJ inglés se durmió en un Uber y terminó pagando una carrera de más de ¡6 MILLONES DE PESOS!

Se trata de Chris Reed, más conocido como el DJ ‘Plastician‘, quien pidió un servicio de Uber para que lo llevara a su casa, pero terminó a 160 km de ella y con una cuenta millonaria por pagar.

La denuncia la hizo el mismo Chris en su cuenta oficial de Twitter, en la que mostró el recorrido que el Uber hizo y enfatizó en que ha estado tratando de que la empresa le responda por las 1.453 libras esterlinas (más de 6 millones de pesos colombianos) que le cobró la plataforma.

También dice que pudo probar que la dirección de destino que puso inicialmente fue la de su casa y no a la que lo llevaron, además de asegurar que Uber no se ha hecho responsable del caso y no ha querido responder. En total fueron más de cinco horas las que Chris estuvo en el automóvil del servicio que pidió y el pago de su tarjeta de crédito no se hizo inmediato, pues el banco lo clasificó como sospechoso, sin embargo luego se hizo el efectiva la transacción.

Reed anunció que no ha sido contactado por el soporte de Uber, pero sí por diferentes medios de comunicación ingleses, por lo que si no recibe respuesta de la empresa de la plataforma de servicio de transporte, expondrá su caso a los medios.

Spent this week trying to get answers from @uber as to how my driver managed to drive me halfway up the UK while I dozed off thinking I was headed from Fulham to Croydon.

Woken up in the Midlands!

Didn’t hear a peep from my driver. £1453.86. 5 1/2 hrs on surge price x2. pic.twitter.com/10Bn21vQQg

— Plastician (@Plastician) October 10, 2019