Diplo hackeó la cuenta de Instagram de los Jonas Brothers

El DJ y productor estadounidense Diplo es conocido por sus bromas extremas y esta vez las víctimas fueron los Jonas Brothers, a quienes les acaba de robar su cuenta de Instagram.

En el perfil de los hermanos Jonas se pueden ver varias imágenes de Diplo, como una muy sexy en la que aparece el DJ en bóxer negros Calvin Klein u otra sin camisa sosteniendo tres premios Grammy. También hay parodias y burlas a los “Brothers” como videos graciosos con sus rostros, comparaciones con caricaturas y una foto de una fan enamorada con el nombre de los cantantes tatuado en su espalda baja.

Además de estas publicaciones cómicas, Diplo cambió la foto de perfil por una suya y dejó de seguir a todos los seguidores que antes tenían los Jonas, para seguirse solamente a él mismo. Por otro lado, los cantantes están al tanto del tema y en Twitter le contestaron a uno de sus seguidores que les preguntó si los habían hackeado o amaban a Diplo tanto como él. “Lol. No amamos tanto a Diplo. Estamos revisando el tema”, se puede leer en el trino de respuesta.

Lol no we don’t love Diplo that much. Looking into it. https://t.co/hkUU8UpEQG

— Jonas Brothers (@jonasbrothers) September 25, 2019