“Dios santo que impotencia tan horrible”, Jessi Uribe tiene un sufrimiento hace más de una semana

El cantante de música popular Jessi Uribe tiene más de una semana sufriendo con una gripa que no se le quita y hasta Pipe Bueno le hada dado consejos sobre cómo aliviarla.

Y es que Jessi que por estos días tiene una agenda bastante apretada se ha mostrado con los padecimientos propios de la gripa, aunque eso sí no ha dejado de trabajar y a todos sus conciertos ha llegado a tiempo.

“Tiene tos? Si

Le duele la cabeza ? Si

Tiene desaliento? Si

Bueno súbase a la tarima y que se mejore”, había escrito previamente en sus redes sociales el cantante, en dicho post Pipe Bueno le recomendó tomar una medicina que a él le ha servido.

Pero parece que Jessi aún no se alivia pues en su última publicación escribió: “Dios santo que impotencia tan horrible, No me abandones por favor. 🤕🤒🤮🤧😷”.