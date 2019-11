“Díganme que mataron a esa perra” y los demás tuits que le pillaron a la Señorita Santander 2016

Aunque la temporada de reinas de 2019 pasó sin pena ni gloria, hay quienes continúan hablando de candidatas y en esta ocasión ha sido el turno para Yenifer Hernández, señorita Santander 2016, quien por una serie de comentarios en años anteriores en su cuenta de Twitter ya no lució tan “señorita”.

Dicen que el pasado no perdona y ese al parecer ha sido el caso de Yenifer Hernández, señorita Santander 2016, y quien fuera primera princesa del certamen celebrado en 2017 donde resultó ganadora Laura Barjum de Cartagena.

Pues la beldad ha vuelto a sonar tres años después cuando se le descubrieron una serie de tuits donde criticaba soezmente a candidatas en el concurso nacional de belleza de 2014.

A raíz de los hechos, varios internautas se han pronunciado frente a los comentarios por demás despectivos de Hernández que, tanta fue la bulla, que la misma “ex miss” apareció y les contestó: “No bebé, quedé de finalista y firmé un contrato, no me dejaron seguir con el twitter, por qué cerrrarlo? si a mi me encantaba todo lo que escribía, y eso nunca fue palo, fui la reina de twitter Jajajaja”

