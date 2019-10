Diego Cadavid confiesa que tuvo problemas relacionados con mente y sus emociones

Con una emotiva publicación el actor Diego Cadavid le confesó al mundo que padeció problemas relacionados con su cerebro y sus emociones, que hoy controla con una rutina muy sana para el cuerpo y la mente.

“‘¡Qué geniecito!’, me repetía mi mamá siempre… Y es que de niño, en Medellín me llamaban ‘Lágrima pronta’; era muy llorón, las cosas me causaban angustia con facilidad, no hacer una tarea era el fin del mundo para mí. Con el tiempo entendí que realmente tenía un problema con las emociones, las cosas me causaban ansiedad, depresión o mal genio con cierta facilidad… No es muy divertido realmente”, se lee en el texto que el actor compartió en su perfil oficial de Instagram.

Más adelante diego expone que su padre le ayudó a concientizarse más sobre lo que le sucedía e incluso le ayudó a entender que sus problemas también habían sido una ventaja a la hora de ejercer su profesión. Además el también baterista y fotógrafo contó cómo entrena su mente para poder controlar mejor sus emociones.