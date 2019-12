Didier Moreno no le cierra la puerta a Nacional, y podría vestirse de verde en cualquier momento

Didier Moreno no logró llegar a un acuerdo económico con Independiente Medellín, por lo que es casi un hecho su no continuidad en el club rojo, y sobre su futuro, aunque periodistas barranquilleros dan como hecho su vinculación al Junior de Barranquilla, el volante de marca expresó que aún no sabe dónde jugará, y aprovechó para indicar que no le cerraría las puertas a vestir la verde de Atlético Nacional, el máximo rival de su actual club.

En el programa Vbar, de Caracol Radio, el volante expresó que jugar en Nacional es “una decisión bastante fuerte, pero no puedo cerrarle las puertas a mí trabajo. No puedo decir que no jugaría en Nacional”, por lo que consideró que, aunque es algo difícil de decidir, podría decantarse por jugar en el cuadro antioqueño, si alguna oferta llega.

Por su parte, aseguró que su salida del DIM se da por no llegar a un acuerdo, pues él buscaba una estabilidad y que el club ‘Rojo’ le comprara su pase, pero al no poder llegar a un acuerdo busca la oportunidad de llegar a otro club, preferiblemente en el extranjero.

Es de anotar que el futbolista fue pretendido por Nacional en algún momento, por lo que sus declaraciones podrían revivir una posible llegada del volante al equipo dirigido por Juan Carlos Osorio.