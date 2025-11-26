Diana Marcela Uribe Tobón, esposa del exalcalde de Bello Óscar Andrés Pérez, desiste de su Candidatura al Senado

Resumen: A través de un comunicado de opinión pública, Uribe Tobón informó que, tras una "profunda reflexión personal, familiar y atendiendo a recomendaciones médicas y medidas de seguridad," tomó la decisión de retirarse