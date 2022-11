Después de la medalla mundial, la taekwondista Ramírez piensa en París 2024

Guadalajara (México), 20 nov (EFE).- La colombiana Andrea Ramírez aseguró este domingo que después de ganar medalla de bronce en los Mundiales de taekwondo en Guadalajara, su prioridad será trabajar para ser protagonista en los Juegos Olímpicos de París 2024.

«Fueron rivales muy fuertes, especialmente la de Tailandia (Julanah Khantikulanon), quien en los Mundiales de Manchester quedó medalla; la medalla de oro, estuvimos a poquito de lograrlo, pero seguimos trabajando para la meta que es París 2024», dijo la luchadora de los 46 kilogramos.

Ramírez, bronce de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, aseguró su presea al derrotar sin asaltos en contra a Khantikulanon, a la indonesia Ni Kadek Heni y a la alemana Sueheda Celik.

En la semifinal la colombiana perdió con la croata Lena Stojkovic, quien ganó la medalla de oro.

«En las eliminatorias tuve superioridad en los dos primeros rounds; fue algo que me ayudó para llegar fuerte a la semifinal, pero no se pudo», agregó.

Además de Ramírez, en la última fecha de los Mundiales Iberoamérica sumó otra medalla con el bronce del mexicano Brandon Plaza en los 58 kilos, al caer en la semifinal ante el campeón olímpico italiano Vito Dell’Aquila.

«Es fuerte el italiano, yo salí motivado por todo el ambiente. No se pudo, pero vamos a seguir adelante; me tengo que preparar más porque aquí no termina esto, no fue fallo en mi técnica, sino que él encontraba muy bien la pierna delantera», explicó.

Plaza, de 26 años de edad, señaló que haber sido el último de su delegación en competir le produjo cansancio debido al nerviosismo y a la presión de ver a varios de sus compañeros conquistar medallas.

«Fueron siete días intensos, para mi fue agotador ser el último, pero darles esta medalla vale la pena», señaló.

Las preseas de Ramírez y Plaza completaron la destacada actuación de Iberoamérica, que ganó 14 medallas; tres de oro, una de plata y dos de bronce de México, campeón por naciones, una de oro, dos de plata y dos de bronce de España; una plata y un bronce de Brasil y el bronce de Colombia.

Aquí más Noticias de Deportes