“Desgraciados”: Salud Hernández desató polémica criticando a estudiantes que bloquearon calles de Bogotá

Soy orgullosamente de la U. Nacional y no soy desgraciado por ser hijo de lo público y de la mejor Universidad. Los estudiantes no protestamos por pereza, protestamos porque unos DESGRACIADOS y VAGOS negocian con nuestros derechos y otros los justifican. ¡Respete, no estigmatice!

— Julián Rodríguez Sastoque (@ElJuliSastoque) January 17, 2020