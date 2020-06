Minuto30.com- El entrenador Zinedine Zidane tuvo que referirse de nuevo al presente del futbolista James Rodríguez en el Real Madrid, luego de ser indagado al respecto en conferencia de prensa.

El colombiano fue titular el pasado fin de semana en el partido entre el ‘Merengue’ y Real Sociedad, pero al orientar francés le siguen preguntando cuáles son las razones por las que el colombiano no suma los minutos que él aspira.

En conferencia de prensa virtual, el periodista le pidió a Zidane que explicará los motivos y al director técnico no le cayó en gracia el interrogante.

“No te voy a explicar nada. Yo soy el entrenador y al final estamos todos aquí”, indicó de entrada el timonel del equipo español.

Para Zidane, “James es un jugador como todos y sé que él quiere jugar más, como todos, es normal. Son decisiones. Yo intentó hacer las cosas como entrenador del Real Madrid, pero no tiene que ver nada con eso porque un día es James, otro día es Gareth, otro día es Isco. Vosotros siempre sacais uno”.

Con señas de molestia, el francés aseguró que cada uno intenta aportar lo que puede e insinuó que no se va a prestar a decir lo que lo prensa quiere escuchar, para hacer sus titulares.

“Al final esto no va a cambiar lo que estamos haciendo todos porque cada uno aporta su granito de arena y lo más importante es eso. No me voy a meter en lo que quereis, que es sacar portadas”, concluyó el DT, en alusión al tema del colombiano.

Video: Zinedine Zidane de nuevo habló sobre James Rodríguez