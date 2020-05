Vladimir Hernández se refirió a la salida de Daniel Muñoz de Nacional

Minuto30.com- El jugador de Atlético Nacional, Vladimir Hernández, se refirió en conferencia de prensa virtual, a la salida de Daniel Muñoz del equipo ‘Verdolaga’.

Hernández es consciente de que no es el momento ideal para salir del país, pero también tiene claro que las ofertas que llegan desde el exterior y en particular desde Europa, no se pueden desaprovechar.

El delantero tiene la percepción de que lo que le está pasando a Muñoz es muy merecido y le auguró éxitos en la Liga de Bélgica, donde militará en el KRC Genk.

