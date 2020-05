Villa ratificará contradenuncia por agresión y extorsión contra Daniela Cortes

Sebastián Villa, jugador del Boca, ratificaría este jueves 7 de mayo una contradenuncia en contra de su expareja Daniela Cortés por pregunta agresión y extorsión.

Según detallan medios argentinos, tras conocerse la polémica denuncia de la Corte contra el colombiano por violencia de género, la defensa de Villa habría acusado a su ex de estarlo extorsionando con “acabar su carrera” sino le entregaba dinero.

Pese a las acusaciones públicas que realizó el jugador, este no se habría acercado a ratificar dichas denuncias ante las autoridades de ese país, a pesar de haber sido requerido en dos ocasiones.

Medios locales indicaron que la defensa del colombiano aseguró que dichas contradenuncias serán ratificadas este jueves.

Villa indicó que su expareja lo habría estado extorsionando durante meses: “Daniela Cortés no paraba de agredirme verbalmente exigiendo sumas dinerarias que debía entregar tanto aquí como en Colombia, caso contrario arruinaría mi carrera como futbolista. Me pedía 50.000 dólares en Buenos Aires y 100.000 en Colombia, junto con pasaje en vuelo privado de repatriación, caso contrario se golpearía y me denuncia por lesiones y violencia de género”.