Minuto30.com- Las recurrentes caídas marcaron la primera etapa del Tour de Francia, que comenzó este sábado en territorio europeo.

La lluvia acompañó los primeros kilómetros de la fracción, lo que a la postre incidió a que los pedalistas cayeran de sus bicicletas en varias oportunidades.

Entre los que tuvieron un resbalón durante esta prueba aparece el colombiano Nairo Quintana, quien en una curva se fue al piso, al igual que uno de sus compañeros del equipo Arkea.

Asimismo, en el tramo final de la carrera Miguel Ángel López también cayó de su ‘Caballito de Acero’.

Aunque los pedalistas cafeteros no fueron ajenos a estas caídas, por fortuna pudieron reintegrarse la competencia sin consecuencias.

Igualmente, en esta jornada se vieron perjudicados por la lluvia algunos de los compañeros de Egan Bernal en el equipo Ineos, quienes se vieron inmiscuidos en los incidentes.

🌧️ @SupermanlopezN slips in a turn at the head of the peloton. He changes bike and he sets off again.

🌧️ Miguel Angel Lopez a perdu l'adhérence dans un virage alors qu'il était en tête du peloton. Il a changé de vélo et est reparti.#TDF2020 pic.twitter.com/qOaMrddMFE

— Tour de France™ (@LeTour) August 29, 2020