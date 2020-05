VIDEO: “Estás actuando como loca, me tienes a punto de un infarto”: mamá de Daniela tras golpear a Sebastián Villa

Sebastián Villa le ha presentado a la justicia argentina varias evidencias con las que pretende quedar limpio y demostrar que él ha sido agredido por su expareja, Daniela Cortés. Hace poco se conoció un audio de la mamá de Cortés diciendo: “no debiste pegarle a él; me vas a mandar al hp cementerio”.

Villa ha acusado a Daniela de robo, extorsión y violencia mientras ella lo ha denunciado por agresión. Desde que han empezado hacer sus respectivas declaraciones se han dado a conocer varias evidencias que el futbolista ha presentado en contra de Daniela.

En un audio se escucha a la mamá de Daniela regañarla por tratar mal a Villa. “No formes más problemas, si él no te quiere hablar, déjalo en paz. Te lo supliqué. La única que se tiene que calmar sos vos. Estás actuando como una loca, me tienes a punto de un infarto. Por tu culpa, me voy a ir al hp cementerio. No tenías que haberle pegado a él”.

De acuerdo con las últimas pruebas filtradas presentadas por Villa, el futbolista pretende salir ‘libre’ sobre el caso de agresión. En una última discusión filmada por Villa demostró que Daniela no lo dejaba salir de casa y lo golpeó.

VIDEOS: ‘Agrediéndolo’ e impidiéndole salir de casa, nuevas pruebas de Sebastián Villa en su defensa contra su expareja

Este es el audio donde la mamá de Daniela la regaña por comportarse mal con Villa: