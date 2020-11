Video: ¿Va a jugar cómo si nada? El histórico argentino que critica a Boca por poner a jugar a Villa

Sebastián Villa retornó a la actividad deportiva este fin de semana con Boca Juniors, luego de una larga espera por culpa del problema judicial que enfrenta, pues fue acusado de violencia contra su expareja Daniela Cortes, y su regreso a las canchas no cayó muy bien en algunas personas.

Uno de los que criticó su regreso fue Óscar Ruggeri, el histórico jugador argentino, quien en un programa indicó que “no estoy de acuerdo con que haya jugado y me aguanto lo que venga porque los jugadores me saltarán. Pero con los cobardes que les pegan a las pibas no puedo porque yo tengo 3 hijas”.

El histórico fue más allá, y sostuvo que Villa debería seguir cobrando en su equipo, porque tiene contrato, y presentarse a entrenar, pero no debería tener minutos hasta que realmente se solucione su situación, y se compruebe si realmente él es inocente, o no.