En julio, Ángel sufrió una fractura en el codo y tuvo que ser operado de urgencia. En sus redes sociales escribió:

"No he podido conocer a mi hija, me he lesionado gravemente. He pensado en perder las esperanzas muchas veces, pero mi corazón se llena de fortaleza y fe." pic.twitter.com/CjIFeILj50

— Juan Diego Osorio Villate (@juandiosorio7) October 8, 2020